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👍 Для работающих студентов предложили снизить НДФЛ до 6%

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Рубрика НДФЛ
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Для работающих студентов предложили ввести ставку 6% НДФЛ. Ее планируют применять также и по ГПД.

Такое предложение озвучил депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев. Письмо об уменьшении НДФЛ до 6% для работающих студентов было направлено главе Минобрнауки Валерию Фалькову.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения льготной ставки НДФЛ 6% для граждан, оформленных по трудовому договору или по договору гражданско-правового характера, которые совмещают трудовую деятельность с обучением в среднеспециальных или высших учебных заведениях», — говорится в обращении.

Цитата по RT

Такое предложение было озвучено из-за того, что работающим студентам необходимо оплачивать свою учебу и аренду жилья.

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