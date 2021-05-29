🚗 Работник разбил служебное авто? Удерживаем причиненный ущерб из зарплаты

Если с работником заключен договор о полной материальной ответственности, то причиненный ущерб возмещаем в полном объеме. Если нет — то только в размере среднего месячного заработка.

Такое разъяснение дал Минтруд в своем письме от 13.05.2021 № 14-2/ООГ-4319.

Сотрудник обязан возместить работодателю причиненный прямой ущерб, в том числе, если работник разбил служебную машину.

Исключение — когда работник не виновен. Например, автомобиль был неисправен или он не является виновником ДТП.

С учетом конкретных обстоятельств, при которых был разбит автомобиль, работодатель имеет право возместить с работника причиненный ущерб.

Без наличия договора о полной материальной ответственности с работника можно возместить ущерб только в размере средней месячной зарплаты. Если ранее такой договор был заключен — то в полном объеме.