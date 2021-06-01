При торговле шинами можно применять ПСН

В отношении доходов от розничной торговли автомобильными шинами, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, а также через объекты нестационарной торговой сети, может применяться ПСН.

Такой вывод сделан в письме Минфина № 03-11-11/30230 от 21.04.2021.

В общем случае ПСН может применяться в отношении розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы, через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети.

В НК есть исключения — когда торговля не относится к виду деятельности, облагаемому в рамках ПСН.

Если говорить про товары, подлежащие маркировке, то это лекарства, обувь и меховая одежда.

Торговать шинами на ПСН не запрещено.