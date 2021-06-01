Власти не собираются снижать страховые взносы и вводить прогрессивную шкалу по НДФЛ

В Минфин поступило предложение о введении прогрессивной шкалы налоговых ставок по НДФЛ и о снижении страховых взносов для работодателей.

Ответ на эти идеи сформулирован в письме № 03-04-05/30236 от 21.04.2021.

В документе говорится, что единая ставка НДФЛ в размере 13 % является фактором инвестиционной привлекательности Российской Федерации и значительно упрощает исчисление и уплату налога, его администрирование налоговыми органами.

Существующая на сегодняшний день система обложения НДФЛ позволяет говорить о сбалансированном подходе, учитывающем интересы как налогоплательщиков, так и бюджетной системы РФ.

Учитывая изложенное и принимая во внимание то, что поступления НДФЛ составляют существенную часть доходной базы субъектов РФ и муниципальных образований, кардинальных изменений в части порядка налогообложения доходов физлиц не предусмотрено.

Что касается снижения страховых взносов, то этот вопрос должен рассматриваться в увязке с соблюдением прав застрахованных лиц в системе обязательного социального страхования и источниками финансирования доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов, за счет средств которых должны обеспечиваться государственные социальные гарантии граждан.

Кроме того, с апреля 2020 года взносы для малого бизнеса снижены до 15 %.

Учитывая, что в сегодняшней ситуации расходы на социальные обязательства государства возрастают, и дополнительное увеличение нагрузки на федеральный бюджет представляется крайне обременительным, то предложения о дополнительном снижении тарифов страховых взносов для плательщиков, являющихся работодателями, не рассматриваются.