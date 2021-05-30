В Петербурге арестован замглавы МИФНС № 7 за участие в схемах по «обнулению» НДС

Заместитель начальника Межрайонной инспекции ФНС № 7 г. Петербурга Александр Кудаев 28 мая задержан по покушению на мошенничество в особо крупных размерах в своем кабинете. Об сообщает издание «Фонтанка». Его и двоих коллег подозревают в покушении на мошенничество с возвратами НДС.

На учете МИФНС № 7 состоят практически все органы исполнительной, контрольной и надзорной власти.

По данным «Фонтанки», на днях были задержаны двое петербургских предпринимателей по подозрению в так называемом «обнулении» компаний. Следствие так изложило суть: «…предоставили в налоговую инспекцию заведомо подложные нулевые отчетные декларации по уплате НДС, в связи с чем суммы ранее уплаченных налогов стали отражаться как излишне уплаченные <…>, после чего направили заявления на возврат излишне уплаченных налогов на сумму более 2 миллионов рублей…» При беседах с оперативниками эти бизнесмены раскрыли пароли своих телефонов, в которых была обнаружена подробная переписка именно с Александром Кудаевым. Последнее и привело силовиков к нему в гости.

З0 мая Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправил под арест заместителя главы межрайонной инспекции ФНС №7 Александра Кудаева. Сейчас следствие проверяет их на аналогичные эпизоды мошенничества.

Как пишет «Фонтанка», руководитель МИФНС № 7 Лада Ложкина в скором времени должна возглавить объединенную структуру — инспекции 7 и 8.