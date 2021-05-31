💻 Все госуслуги можно будет получить 24/7 без похода в МФЦ

Абсолютное большинство госуслуг должны будут оказывать без личного присутствия граждан 24/7. В том числе, и в МФЦ. Реализовать должны до конца 2023 года.

Об этом говорится в одном из поручений Путина после его послания Федеральному собранию.

«До конца 2023 года — к предоставлению 24 часа в сутки семь дней в неделю абсолютного большинства государственных и муниципальных услуг без необходимости личного присутствия граждан, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг».

Ответственным по поручению назначет Мишустин, отчитаться он должен до 1 октября этого года.

Выходит, работники МФЦ будут работать посменно, чтобы услуги могли предоставить круглосуточно?

Пользователи Facebook прокомментировали реальность исполнения такой задачи.

«Реально. Но в связке с электронными паспортами, реестрами о собственности, о недвижимости и трудовыми книжками, амбулаторными картами, рецептами, чем там ещё... Всем, короче. Вообще государство оказывает десятки тысяч услуг. Ежедневно востребованы из них, к счастью, штук так триста. Можно успеть! Верю.

Хотя этот план озвучивается повторно, и за прошлые провалы самых амбициозных планов ответственных не было. В прошлом за мегапроект оцифровки Всего отвечало Минкомсвязи (ещё даже не Минцифра). Чтобы сгладить эффект, ведомство умудрялось даже переписывать госпрограмму Путина задним числом.

Фишка была в том, что соседним ведомствам просто наплевать на потуги какого-то там не своего министерства. Объединение движухи под премьера — логично. Альтернативный вариант, запулить каждому министерству собственное поручение. Лично я — так и сделал бы. Но Путин есть Путин, он в одноранговую сеть не особо умеет, он умеет в Вертикаль».

А еще вспомнили Медведевскую регуляторную гильотину:

«Кстати там была „регуляторная гильотина“, Медведевская (?). Жаль, что тему гильотины забросили, она помогла бы оцифровать нужное и не париться с бессмысленной фигнёй, входящей в число Всех услуг. В стране до сих пор есть ненулевое число бессмысленных теперь, старых, получается, что случайных нормативных документов. Спорных, конфликтующих друг с другом.

Типа, как узаконивать проводку в частном доме? Это нужно, например, для последующего страхования. Как попало! Буквально. Как получится. Нормы конфликтуют между собой, потому робот вообще не разрулит ситуацию, только живой чиновник.

При этом для „нечастных“ построек пайплайн давно расчистили, он более-менее чистый, однозначный. Но оно и понятно, тут присутствовали могущественные интересанты, строительные гиганты, а не жалкие дачники».