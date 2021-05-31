Несовершеннолетние могут применять НПД

В качестве самозанятого может зарегистрироваться несовершеннолетний при условии согласия родителей или эмансипации. Также, если у подростка есть ИП, то он может выбрать режим НПД.

Эмансипация — объявление несовершеннолетнего старше 16 лет полностью дееспособным с согласия обоих родителей и по решению органа опеки.

Такое разъяснение дал Минфин в своем письме от 30.04.2021 № 03-11-11/33669.

Несовершеннолетние имеют право зарегистрировать ИП с разрешения родителей. При этом они могут выбрать НПД.

Без регистрации ИП подросток 14-18 лет имеет право зарегистрироваться в качестве самозанятого и применять ИП при условии:

вступления в брак, то есть приобретения полной дееспособности;

с согласия родителей;

эмансипации по решению органа опеки и с согласия родителей.