Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Несовершеннолетние могут применять НПД

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Самозанятые
Версия для печати

В качестве самозанятого может зарегистрироваться несовершеннолетний при условии согласия родителей или эмансипации. Также, если у подростка есть ИП, то он может выбрать режим НПД.

Эмансипация — объявление несовершеннолетнего старше 16 лет полностью дееспособным с согласия обоих родителей и по решению органа опеки.

Такое разъяснение дал Минфин в своем письме от 30.04.2021 № 03-11-11/33669.

Несовершеннолетние имеют право зарегистрировать ИП с разрешения родителей. При этом они могут выбрать НПД.

Без регистрации ИП подросток 14-18 лет имеет право зарегистрироваться в качестве самозанятого и применять ИП при условии:

  • вступления в брак, то есть приобретения полной дееспособности;
  • с согласия родителей;
  • эмансипации по решению органа опеки и с согласия родителей.

📌 Реклама

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама