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Каждый второй работодатель отказывает соискателям с ошибками в резюме. А вы отказываете?

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Рубрика Общество. Люди. События
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50% работодателей отметили, что отказывают в приеме на работу соискателям, у которых в резюме есть орфографические или пунктуационные ошибки.

Нам интересно узнать ваше мнение.

Исследование провел сервис SuperJob. В опросе участвовали около 1 000 менеджеров по персоналу.

50% всех опрошенных отметили, что отказывают в приеме на работу неграмотным соискателям. Но многое зависит от того, на какую должность пришел потенциальный работник:

  • 17% — отказ от приема на работу на любую должность при наличии ошибок в резюме особенно для IT-сферы и банков;
  • 33% — ошибки в резюме недопустимы для бухгалтеров, юристов, секретарей, редакторов, топ- и мидл-менеджеров и других.

Только 39% опрошенных отметили, что ошибки в резюме не могут быть причиной в отказе при приеме на работу.

Аналогичный опрос был проведен сервисом SuperJob в 2011 году

«По сравнению с 2011 годом, когда SuperJob проводил аналогичное исследование, работодатели стали терпимее к ошибкам в резюме: 10 лет всем или некоторым неграмотным кандидатам отказывали 68% нанимателей, сегодня таковых 50%», — сообщает сервис по поиску работу.

Цитата по SuperJob.

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