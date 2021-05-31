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Диспансеризация работников до 40 лет: один раз в 3 года, но в определенный возраст

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Рубрика Трудовые отношения
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Диспансеризация для сотрудников в возрасте от 18 до 39 лет проводится один раз в 3 года. И только в определенный возраст: 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 лет.

Если у работника наступил возраст для прохождения диспансеризации, то работодатель обязан дать ему выходной оплачиваемый день для прохождения диспансеризации.

Такое разъяснение дал Минтруд в письме от 29.04.2021 № 14-2/ООГ-3864.

Выходной день для прохождения диспансеризации заранее согласовывается с работодателем.

Сотрудник должен представить справку или иной подтверждающий документ о прохождении диспансеризации, если такое условие прописано в положении об организации труда или других документах.

Если у работника не наступил возраст для прохождения диспансеризации, то работодатель может отказать в предоставлении выходного дня для прохождения медосмотра. Даже если ранее работник ни разу не проходил диспансеризацию.

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