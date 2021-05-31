А как вы относитесь к 4-дневке? Хотели бы?

Вопрос о 4-дневной рабочей неделе уже давно рассматривается в правительстве. Кто-то «за», но большинство «против».

Недавняя новость о том, что Минтруд «не видит ярко выраженных предпосылок» для ввода 4-дневки начала обсуждаться читателями «Клерка».

Одни отметили, что предложения Медведева мало:

«Это все из-за Димона. Ляпнет, не подумав, а потом кипиш начинается».

А кто-то обратил внимание, что если бы такое нововведение озвучил Путин, то власти бы рассмотрели данный вопрос:

«Вот если бы Путин сказал — сразу бы появились „яркие предпосылки“!».

Были сторонники 4-дневки:

«В нормальных странах 4-х дневка по 7,5 часов или 5-и дневка по 6,5 часов. У меня на дорогу уходит 3-4 часа в день, если бы сделали 4-х дневку по 9 часов, то это хоть как-нибудь компенсировало пробки. Переработки после 8 часов в отчетный период все равно никто не оплачивает, работодатель не потеряет».

«Хочу 4-дневку, было бы просто здорово иметь дополнительное время на общение с родными и личные дела. И потом — если у бухгалтера „горят“ какие то задачи, то все равно будешь ими заниматься и по вечерам. 90 лет назад ввели 5-дневку после 6-дневки. Пора уже сокращать рабочее время».

А другие предпочли бы 5-дневку, но с сокращенным рабочем временем: