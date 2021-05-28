Четырехдневку вряд ли введут: в Минтруде против

В Минтруде не видят ярко выраженных предпосылок для введения в стране 4-дневной рабочей недели, но готовы рассмотреть обоснованные предложения, если они поступят.

Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков.

По его словам, к данному моменту Минтруд не получал инициативу, которая была бы сформирована, обоснована, где была бы объяснена необходимость сокращенной недели.

Котяков напомнил, что сейчас в повседневную жизнь активно внедряют удаленную занятость, режим фриланса и возможность работать за рамками офиса. Как считает глава Минтруда, это может являться своего рода альтернативой сокращенной рабочей неделе, перелает «ТАСС».

Напомним, ввести четырехдневную рабочую неделю несколько раз предлагал Дмитрий Медведев.

Мнения бизнеса по поводу четырехдневки разделились. Кто-то относится позитивно, а кто-то — не уверен, что в стране к этому готовы.