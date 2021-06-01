Частичная уплата алиментов теперь не убережет от наказания

Будут штрафовать за неполную уплату алиментов на содержание детей и нетрудоспособных родителей

Накануне вечером в Госдуму внесен правительственный законопроект № 1183583-7 с поправками в КоАП.

Дело в том, что сейчас статья 5.35.1 КоАП допускает неоднозначную квалификацию действий должников при неисполнении (частичном исполнении) требований исполнительных документов о взыскании алиментов.

В одних случаях суды придерживаются правовой позиции, согласно которой нормы указанной статьи КоАП предполагают полную неуплату алиментов в течение двух и более месяцев, а при частичной выплате алиментов состав административного правонарушения в действиях должников отсутствует.

В других случаях суды сформировали правовую позицию, согласно которой неуплата алиментов в том размере, который определил суд, образует состав административного правонарушения по статье 5.35.1 КоАП, поскольку Семейным кодексом закреплена безусловная обязанность родителей по содержанию своих детей и иное толкование данной нормы ставило бы под сомнение обязательность судебного решения как акта правосудия.

Теперь разночтений не будет. Неполная уплата алиментов официально станет поводом для штрафа.

Добавим, за неуплату алиментов по КоАП могут отправить на обязательные работы на срок до 150 часов, арестовать на 15 суток или оштрафовать на 20 тыс. рублей.

Кроме того, аналогичные поправки власти вносят и в УК. Там будет прописано уголовное наказание на неполною уплату алиментов.