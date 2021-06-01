👉 Срок патента менее года? Ставку 0% применяем только два срока патента после регистрации ИП

Впервые зарегистрированный ИП может применять ставку 0% не более двух сроков, на которые выдается патент, но не более 2 лет.

Такое разъяснение дал Минфин в письме от 30.04.2021 № 03-11-06/33684.

Регионы имеют право устанавливать для впервые зарегистрированных ИП налоговую ставку 0% по ПСН.

ИП на ПСН может применять налоговую ставку в размере 0% в течение двух налоговых периодов, но не более 2 лет. Налоговый период ПСН — это срок патента.

Значить впервые зарегистрированный ИП может применять ставку 0% по ПСН только два срока, на которые был выдан патент, но не более 2 лет.

Если патенты были выданы сроком на 1 месяц, то применять налоговую ставку 0% можно будет только 2 месяца.

Патент выдается по выбору ИП на период от 1 до 12 месяцев включительно в пределах календарного года.