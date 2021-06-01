Разбираемся в зарплатных налогах: что нового в 2021 году. Запись вебинара — бесплатно

Вопросы зарплаты и страховых взносов всегда будут важны, пока существуют трудовые отношения. А в 2021 году были еще и изменения. Как в них разобраться?

Центр обучения «Клерка» предлагает бесплатно получить запись вебинара «Зарплатные налоги: что важно для бухгалтера в 2021 году». Только сегодня.

Для этого просто пройдите по ссылке, нажмите на кнопку «получить запись».

На вебинаре обсуждалось:

актуальные изменения в страховых взносах;

интересные вопросы по НДФЛ;

изменения в «зарплатной отчетности».

Также говорилось о о расчетах с работниками на основе рассказанного выше.

Получите запись прямо сейчас! Бесплатный доступ дается только сегодня.