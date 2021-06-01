Разбираемся в зарплатных налогах: что нового в 2021 году. Запись вебинара — бесплатно

Вопросы зарплаты и страховых взносов всегда будут важны, пока существуют трудовые отношения. А в 2021 году были еще и изменения. Как в них разобраться?
Центр обучения «Клерка» предлагает бесплатно получить запись вебинара «Зарплатные налоги: что важно для бухгалтера в 2021 году». Только сегодня.
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На вебинаре обсуждалось:
- актуальные изменения в страховых взносах;
- интересные вопросы по НДФЛ;
- изменения в «зарплатной отчетности».
Также говорилось о о расчетах с работниками на основе рассказанного выше.
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