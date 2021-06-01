Минимальный оклад педагогов хотят установить в 4 МРОТ

Базовый оклад педагогических работников государственных и муниципальных образовательных организаций предлагают установить в размере не ниже 4-кратной величины МРОТ.

Законопроект с поправками в статью 144 ТК внесен сегодня в Госдуму.

Проектом также предусмотрено, что минимальная зарплата педагогов не должна быть ниже уровня, соответствующего средней зарплате в регионе.

Чтобы педагог был заинтересован в качественном образовательном процессе, обращал внимание, прежде всего, на учебные и воспитательные механизмы в своей работе, а не на невозможность удовлетворения своих потребностей из-за низкой оплаты труда, его труд должен цениться и выражаться в заслуженно высоком денежном вознаграждении, говорится в пояснительной записке.

Автор проекта — депутат Госдумы от ЛДПР Максим Зайцев.