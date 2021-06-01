Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

⚡️ Пожар в Инспекции №22 по Москве. Приема нет

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Новости ФНС
Версия для печати

В Инспекции ФНС № 22 по городу Москве сегодня приема нет из-за пожара. Даже все допросы на сегодня отменили.

Рассказали в «Красном уголке бухгалтера».

«22 налоговая по Москве. Пожар. Сегодня не принимают».

В комментариях успокоили, что горела она с утра, сейчас все хорошо.

«Она с утра горела. Все там уже норм».

Автор пишет, что там допросы все отменили.

«Отменили все допросы. Про нормально не знаю...».

Предположили, что просто в себя налоговики приходят.

«Наверное приходят в себя. Все же нечасто пожары случаются».

Кто-то решил позубоскалить:

«Видно, удачно прошел допрос, что пришлось все концы в огонь».

📌 Реклама

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама