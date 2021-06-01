В Инспекции ФНС № 22 по городу Москве сегодня приема нет из-за пожара. Даже все допросы на сегодня отменили.

Рассказали в «Красном уголке бухгалтера».

«22 налоговая по Москве. Пожар. Сегодня не принимают».

В комментариях успокоили, что горела она с утра, сейчас все хорошо.

«Она с утра горела. Все там уже норм».

Автор пишет, что там допросы все отменили.

«Отменили все допросы. Про нормально не знаю...».

Предположили, что просто в себя налоговики приходят.

«Наверное приходят в себя. Все же нечасто пожары случаются».

Кто-то решил позубоскалить:

«Видно, удачно прошел допрос, что пришлось все концы в огонь».