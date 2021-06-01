Власти против 4-дневки, а люди — «за». Но только без уменьшения зарплаты

70% опрошенных хотят, чтобы ввели 4-дневку. Главное для большинства — это не отразится на размере зарплаты.

Власти все обсуждают вопрос о введении 4-дневной рабочей неделе. А мы решили узнать мнение наших читателей.

Опрос проводился на «Клерке»...

и в телеграм-канале «БУХ! Молния».

По результатам опроса 40% опрошенных хотят 4-дневку, но без уменьшения зарплаты. А 30% — согласны на сокращенную рабочую неделю при любом развитии событий.

Чуть больше 20% опрошенных отметили, что лучше оставить 5-дневку, но уменьшить продолжительность рабочего дня на 2 часа.

Хотя были и те, кто не хочет 3 дня отдыхать дома.