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Власти против 4-дневки, а люди — «за». Но только без уменьшения зарплаты

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Рубрика Общество. Люди. События
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70% опрошенных хотят, чтобы ввели 4-дневку. Главное для большинства — это не отразится на размере зарплаты.

Власти все обсуждают вопрос о введении 4-дневной рабочей неделе. А мы решили узнать мнение наших читателей.

Опрос проводился на «Клерке»...

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и в телеграм-канале «БУХ! Молния».

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По результатам опроса 40% опрошенных хотят 4-дневку, но без уменьшения зарплаты. А 30% — согласны на сокращенную рабочую неделю при любом развитии событий.

Чуть больше 20% опрошенных отметили, что лучше оставить 5-дневку, но уменьшить продолжительность рабочего дня на 2 часа.

Хотя были и те, кто не хочет 3 дня отдыхать дома.

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