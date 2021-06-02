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🌒 Большинство готовы периодически оставаться на ночь на работе

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37% опрошенных готовы периодически оставаться на работе за хорошую зарплату, а 36% — категорически против.

Многие работодатели просят сотрудников задерживаться на работе. А, например, бухгалтеры, могут и оставаться с ночевкой, особенно в периоды отчетности.

Редакции «Клерка» стало интересно узнать мнение наших читателей. И результаты опроса оказались очень интересными.

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Голоса разделились почти поровну. Но все же, большинство опрошенных (37%) отметили, что готовы задерживаться на работе, но только за хорошую зарплату.

Ненамного меньше читателей (36%) ответили, что жить на работе — нельзя. И не важно, сколько платят.

Но были и те, кто согласен проводить все время за работой, но за зарплату свыше 300 тысяч рублей. И таких людей — 26% от всех опрошенных.

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