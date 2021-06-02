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Материалы дела по дисциплинарке показывать работнику необязательно

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Рубрика Трудовые отношения
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Работодатель обязан ознакомить сотрудника с приказом о привлечении к дисциплинарной ответственности. А с материалами дела — нет.

На это обратил внимание Минтруд в письме от 29.04.2021 № 14-2/ООГ-3866.

Суть вопроса: надо ли провинившемуся сотруднику показывать служебную записку от коллеги, на основании которой было принято решение о дисциплинарном наказании.

Минтруд отметил, что ТК не обязывает работодателя показывать провинившемуся работнику материалы дела по рассмотрению дисциплинарного проступка. Главное — ознакомить с приказом о привлечении к дисциплинарной ответственности.

Если работник не согласен с вынесенным решением, то он может обратиться с жалобой в трудинспекцию.

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