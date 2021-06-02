Если США еще больше ужесточат санкции — это уже будет война, считает глава «Ростеха»

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов считает, что в отношениях России и США все, что нужно для усложнения жизни — уже сделано. По его мнению, дальнейшее ужесточение санкций — это, по сути, война.

Об этом он рассказал в интервью «РБК».

Ему был задан вопрос о российско-американских отношениях и санкциях:

«Какой сценарий для себя вы рассматриваете в российско-американских отношениях? Видите ли вы противоречия между довольно жесткими декларациями — при этом нейтральными или даже мягкими санкционными решениями?».

Глава «Ростеха» ответил:

«Мягкими нынешние санкции точно нельзя назвать. Все возможное, чтобы усложнить жизнь, уже сделано. Совсем жесткие санкции — это, по сути, война. И к этому мы, естественно, должны быть готовы.

Но думаю, что к этой войне не готовы американцы и европейцы. Европейцы в первую очередь. С США у нас объем торговли небольшой, поэтому и зависимости никакой нет, за исключением каких-то отдельных моментов. А европейцы ближе к нам, их экономика более завязана на российскую.

Взаимный интерес у России и Европы большой. Из-за санкций они лишаются нашего рынка, возможности продавать в России свою продукцию, участвовать в современных проектах. Конечно, восторга по этому поводу у европейцев нет. Мы со своей стороны делаем все, чтобы уберечь партнерские связи от деградации».