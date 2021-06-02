Соучастника дела об обнулении НДС отпустили под подписку о невыезде

Соучастника дела Андрея Мухина об обнулении НДС выпустили под подписку о невыезде.

1 июня Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес приговор в отношении Андрея Мухина. Ему избрана мера наказания — подписка о невыезде.

Решение было принято на основании ходатайства по отзыву следователя о сотрудничестве.

Об этом сообщила в телеграм-канале Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В деле по обнулению НДС участвуют зам. начальника МИ ФНС № 7 г. Санкт-Петербурга Александр Кудаев и бизнесмены Тодуа и Мухин. Кударева и Тодуа заключили под стражу. Мухин был выпущен под подписку о невыезде из-за сотрудничества со следствием.

Дело по обнулению НДС: «предприниматели представили в МИ ФНС № 7 недостоверные нулевые отчеты от имени ООО «ОО «Армата СПб». В связи с этим, суммы ранее уплаченных налогов стали отражаться как излишне уплаченные. Фигуранты подали в МИ ФНС заявление на возврат 2 102 703 рублей, тем самым планировали причинить ущерб государству».

Цитата по телеграм-каналу «Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга».

Про арест зам. начальника МИ ФНС № 7 г. Петербурга Кудаева читайте в данной новости.