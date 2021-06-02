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На требование ФНС о расчете налога отвечать не надо

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ФНС начала рассылку извещений о сумме имущественного или транспортного налога. Но выглядят они как требования.

Отвечать на такие требования не надо. Отправляем только квитанцию о приеме.

Вопрос был задан в «Красном уголке бухгалтера»:

«Добрый день! Получила требование ИФНС с вложенным сообщением об исчисленной сумме транспортного налога за 2020. Подскажите, как реагировать? Что отправить в ответ? По имуществу такое же, наверное, сообщение придёт? Отзовитесь, кто знает!».

Большинство ответили, что отвечать не надо, только отчет о приеме:

  • «Проверьте правильность исчисления. Если все ОК, то ничего, кроме отбойки о получении, не нужен».
  • «Ну это же сообщение, а не требование. Налоговая вам сообщила, сколько вы должны были оплатить. Сверяйтесь и всё»

Кто-то отметил, что сверился по полученному требованию и отписался в ФНС:

«Получили такое же вчера, отправила платежку и написала: согласно сверке с бюджетом задолженность отсутствует».

А другой комментатор звонил налоговикам:

«Перезвонила, спросила ОСВ по счету 01. И ОС 6».

Но сделать сверку по полученному требованию надо обязательно. Некоторые выявили разногласия с ФНС:

«Проверьте внимательно перечень именно ваших машин. Мне приписали крузак и 2104 . Всего плюсом 28 тысяч лишнего налога. Позвонила в отдел имущественных налогов, указала на неточность, они онлайн посмотрели, согласились, что вот некорректно подкачиваются файлы. Ошибка не на стороне ГИБДД, а при загрузке в программу ИФНС. Требование скорректировали».

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