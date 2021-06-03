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💻 Работодатель предлагает: выкупи новый ноутбук или работай на старом. Как быть?

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Рубрика Трудовые отношения
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Работодатель не может обязать сотрудников выкупать рабочую технику, необходимую для трудовой деятельности. Все необходимое для работы компания должна покупать самостоятельно и предоставлять своим сотрудникам.

Интересный вопрос был задан на сайте Онлайнинспекция.рф:

«Работодатель выдает для осуществления должностных функций супер дешевый ноутбук. <...> Сейчас работодатель хочет предоставить возможность использования улучшенного ноутбука сверх положенного по нормам оснащения и с возможностью последующего выкупа. Реализовать этот механизм предполагается через арендные платежи, с выкупом ноутбука через 3 года», — рассказывает автор вопроса

Тем, кто отказывается от такой схемы, работодатель оставляет старые ноутбуки. Вопрос заключается в законности действий компании.

Роструд ответил, что работодатель обязан самостоятельно обеспечивать сотрудников всем необходимым оборудованием для работы. А возможность выкупа — по соглашению с работником.

Но вопрос остался открытым.

Можно посоветовать обратиться к работодателю с доказательствами невозможности нормально выполнять свою работу. Например, записать на видео скорость загрузки документов или открытия рабочих программ.

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