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МСП стали чаще выигрывать в торгах и госзакупках

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Рубрика Малый бизнес
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МСП стали чаще выигрывать торги и закупки для госучреждений. И дело не только в квотах для малого бизнеса, а в большем количестве заявок на торгах по общим основаниям.

Квота МСП в торгах – обязательный размер закупок для госучреждений у малого и среднего бизнеса. В 2021 году – не менее 15% от совокупного годового объема закупок.

Об этом рассказал исполнительный директор группы «Интерфакс» Владимир Герасимов.

«Крупнейшие компании с государственным участием предоставляют МСП специальные квоты на закупки. Однако малые компании активно приходят на закупочные процедуры и на общих основаниях, – и в первом квартале более половины договоров заключались МСП по итогам участия в общедоступных торгах», - отметил Владимир Герасимов.

Цитата по «Интерфакс».

Около 80% заключенных госконтрактов в I квартале 2021 года были выиграны в торгах на общих основаниях.

Герасимов также отметил, что основная часть контрактов была заключена в сферах:

  • перевозки;
  • поставки медицинских инструментов и оборудования;
  • поставки коммуникационного оборудования.
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