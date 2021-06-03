МСП стали чаще выигрывать в торгах и госзакупках

МСП стали чаще выигрывать торги и закупки для госучреждений. И дело не только в квотах для малого бизнеса, а в большем количестве заявок на торгах по общим основаниям.
Квота МСП в торгах – обязательный размер закупок для госучреждений у малого и среднего бизнеса. В 2021 году – не менее 15% от совокупного годового объема закупок.
Об этом рассказал исполнительный директор группы «Интерфакс» Владимир Герасимов.
«Крупнейшие компании с государственным участием предоставляют МСП специальные квоты на закупки. Однако малые компании активно приходят на закупочные процедуры и на общих основаниях, – и в первом квартале более половины договоров заключались МСП по итогам участия в общедоступных торгах», - отметил Владимир Герасимов.
Цитата по «Интерфакс».
Около 80% заключенных госконтрактов в I квартале 2021 года были выиграны в торгах на общих основаниях.
Герасимов также отметил, что основная часть контрактов была заключена в сферах:
- перевозки;
- поставки медицинских инструментов и оборудования;
- поставки коммуникационного оборудования.