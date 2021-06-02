Закон о борьбе с телефонным мошенничеством могут принять до конца года

Законопроект о механизме борьбы с телефонным мошенничеством, предложенный Ассоциацией банков России (АБР) может быть принят до конца текущего года. Об это сообщил вице-президент АБР Алексей Войлуков.

Проект предусматривает блокировку переведенных злоумышленникам средств.

По оценкам АБР, реализация их инициативы позволит увеличить объем возврата похищенных средств на 15-30 %.

Сейчас законопроект находится на согласовании у заинтересованных ведомств и получает преимущественно положительные отзывы, передает ИА ТАСС.

Предлагается автоматическая блокировка на 25 рабочих дней переведенной суммы на счете получателя, если от банка отправителя поступило уведомление об оспаривании операции. Таким образом, это дает возможность жертве мошенников получить необходимые основания для дальнейшей блокировки и возврата средств в рамках судебного процесса.