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Отпуск с последующим увольнением входит в отпускной стаж при расчете КНО

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Рубрика Компенсация за неиспользованный отпуск
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Период нахождения работника в отпуске с последующим увольнением включается в стаж работы, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск. Об этом сообщает Роструд, отвечая на вопрос пользователя портала «Онлайнинспекция.рф».

Дело в том, что нормами действующего законодательства установлен закрытый перечень периодов, которые не включаются в стаж работы, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск. Период отпуска с последующим увольнением в этот перечень не входит.

Напомним, согласно статье 122 ТК в стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, не включаются:

  • время отсутствия работника на работе без уважительных причин, в том числе вследствие его отстранения от работы в случаях, предусмотренных статьей 76 ТК;
  • время отпусков по уходу за ребенком до достижения им установленного законом возраста.

 

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