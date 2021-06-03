9 из 10 работодателей в МСП жалуются на проблемы с наймом сотрудников

Более 91% работодателей МСП не могут найти работников в штат. Около 70% испытывают проблемы с наймом сотрудников рабочих профессий.
Такую информацию озвучил глава ТПП Сергей Катырин на ПМЭФ. Озвученные результаты показал опрос «Рабочие кадры для МСП».
«Предварительные итоги таковы: более 91% опрошенных указывают на системные проблемы с наймом сотрудников. При этом около 70% предпринимателей испытывают проблемы именно с кадрами рабочих специальностей», - сообщил Катырин.
Цитата по «ТАСС»
По мнению опрошенных дефицит кадров связан с падением престижа рабочих профессий и минимальным количеством краткосрочных программ обучения.
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум. Проходит со 2 по 5 июня 2021 года.