9 из 10 работодателей в МСП жалуются на проблемы с наймом сотрудников

Более 91% работодателей МСП не могут найти работников в штат. Около 70% испытывают проблемы с наймом сотрудников рабочих профессий.

Такую информацию озвучил глава ТПП Сергей Катырин на ПМЭФ. Озвученные результаты показал опрос «Рабочие кадры для МСП».

«Предварительные итоги таковы: более 91% опрошенных указывают на системные проблемы с наймом сотрудников. При этом около 70% предпринимателей испытывают проблемы именно с кадрами рабочих специальностей», - сообщил Катырин.

Цитата по «ТАСС»

По мнению опрошенных дефицит кадров связан с падением престижа рабочих профессий и минимальным количеством краткосрочных программ обучения.

ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум. Проходит со 2 по 5 июня 2021 года.