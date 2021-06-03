20% предпринимателей получат господдержку к 2025 году

20% предпринимателей, в том числе и организации МСП, получат господдержку к 2025 году. Такие показатели предусматривает новая программа по развитию бизнеса.
Новую стратегию развития озвучил ген. директор Корпорации МСП Александр Исаевич на ПМЭФ.
«Согласно стратегии, с каждым годом планируется увеличивать количество предпринимателей, получивших ту или иную поддержку Корпорации МСП. К 2025 году этот показатель должен достичь 1,8 млн малых или средних компаний, самозанятых и граждан, желающих начать свое дело. <...> Каждый пятый предприниматель к 2025 году получит финансовые и нефинансовые меры поддержки корпорации», — отметили в Корпорации МСП.
Цитата по «ТАСС».
Новые меры нефинансовой поддержки — запуск онлайн-института наставничества и образовательной поддержки на всем этапе деятельности ИП. К финансовым мерам поддержки относится предоставление зонтичных поручительств и кредитов с госгарантиями.
Объем финансовой поддержки в ближайшие 5 лет планируют увеличить почти на 30%:
«Консолидированный объем финансовой поддержки в рамках национальной гарантийной системы (НГС) за период 2021-2025 годов запланирован в размере более 2,2 трлн рублей. Напомним, что суммарный консолидированный объем финансовой поддержки за 2016-2020 годы составил порядка 1,6 трлн рублей (рост на 27%)», — рассказала пресс-служба Корпорации МСП.
Цитата по «ТАСС».
До 40% всех гарантий будут предоставляться предпринимателям из следующих отраслей деятельности:
- высокотехнологичные проекты;
- креативная индустрия;
- экспорт;
- социальное и молодежное предпринимательство.
Петербургский международный экономический форм (ПМЭФ) в 2021 году проходит со 2 по 5 июня. Основная тема форума — «Снова вместе. Экономика новой реальности».