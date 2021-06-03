Предприниматели задолжали Пенсионному фонду

За 1 квартал 2021 года в бюджет ПФР поступило 2,087 трлн рублей, что на 4,9 % меньше, чем аналогичный показатель прошлого года.

В частности, поступления страховых взносов за год снизились на 1,2 % Это связано с уменьшение за 2020 год на 4,5 млн человек граждан, с выплат которых начислены страховые взносы в ПФР.

Такие данные приводит Счетная палата в своем оперативном докладе.

Совокупная задолженность перед бюджетом ПФР по страховым взносам на 1 марта 2021 года составила 316,271 млрд рублей. Основную долю (115,749 млрд рублей) или 52 % задолженности по страховым взносам, образовавшейся за расчетный период с 1 января 2017 года, составляет задолженность индивидуальных предпринимателей.