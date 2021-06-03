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📕 Бухгалтер без высшего образования — не бухгалтер? Или достаточно и среднего специального?

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Рубрика Карьера бухгалтера
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Нужно ли бухгалтеру высшее образование, или достаточно среднего специального? Мнения бухгалтеров разделились, но большинство все-таки за необходимость высшего образования.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Такой вопрос: есть ли тут бухгалтеры и ГБ без высшего образования? Со средне-специальным? Мешало ли вам когда-нибудь отсутствие корочки о ВО? А те, у кого диплом о ВО, помогала ли вам когда-нибудь именно корочка? Интересно послушать мнения на счёт необходимости вышки.

P.S.: разумеется, что навыки и знания необходимы для построения карьеры, но вот действительно ли нужна вышка, если есть среднее-специальное образование и опыт работы».

В комментариях пишут, что можно работать и со средним специальным. Но и принижать значение высшего образования не стоит.

«Не нужно обесценивать наличие ВО, да ещё специализированного в нашей профессии. Сейчас из каждого чайника вещают — обучим за месяц профессии бухгалтер, будете на дому вести учёт по 10 тыс. с клиента, за год будете зарабатывать миллионы. Сейчас даже со спец. образованием и опытом порой всю голову свернёшь».

Кому-то высшее образование помогло на начальных этапах, но сейчас уже не так критично.

«Мне ВО очень помогло при устройстве на работу, где я набралась ценного опыта в профессии. Ну а сейчас, когда работаю как ИП, никто об образовании не спрашивает. Если не по рекомендации, то люди смотрят на внешность, одежду и марку автомобиля».

Кто-то считает, что ВО очень важно, и оно же дает определенное мышление.

«Я главбух с высшим экономическим, 30 лет работаю по специальности. Для меня во — это не просто корочки, а определенное мышление. Но я могу судить только о во тех лет, когда я сама училась.

Когда подбирала себе бухгалтера, на собеседовании решила задать вопрос о теме дипломной работы (девочка закончила ВУЗ год назад). Так она не смогла вспомнить тему! Я и через 30 лет прекрасно помню, о чем писала диплом.

Так что качество образования и отношение к нему совершенно разное. Вот на МВА я пошла учиться из-за тяги к новому. Потратила кучу времени и сил, но на выходе получила меньше, чем планировала».

А кто-то считает, что это просто украшение резюме:

«Высшее образование — это просто красивая строчка в резюме на случай если у HR пунктик или в компанию чрезмерно важную идете. ВСЕ! Больше тебе ничего не даёт».

Бывают случаи, когда человек без высшего всю жизнь работает, и это нисколько не мешает:

«У меня мама всю жизнь работала главбухом без вышки. Не бедствовала, при устройстве на работу не мешало, сейчас вышла на пенсию-еле отпустили».

Кто-то считает, что если в профессии бухгалтера надолго — ВО нужно:

«Я пошла работать бухгалтером на 4 курсе, учась на прикладной математике. Получила вторую вышку, как только смогла ее оплатить. Я на тот момент уже была главбухом. Тут же сменила работу на ту, где без профильного не брали. Если в планах вы в профессии надолго, надо брать, а как вы хотели? Правильно пишут, что это определенный уровень, прежде всего в мышлении».

Поджытожим таким комментарием:

«Высшее образование нужно для карьеры и устройства на хорошую работу. Потом это принимается уже как должное, а сама корочка не нужна. Главное опыт и умная голова. Если в начале карьеры вы поимели большой опыт, то в дальнейшем в любом случае надо самообучаться, тк бухгалтерия постоянно меняется, много новшеств, в которых надо уметь разбираться. Но в небольших компаниях спокойно можно обойтись и без ВО и очень грамотно вести несколько компаний, было бы желание».

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