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Правительство не рассматривает повышение НДФЛ

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Рубрика НДФЛ
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Повышение ставки НДФЛ не входит в планы Правительства, заявил глава Минфина Антон Силуанов в кулуарах ПМЭФ.

Что касается повышенной ставки 15 % на доходы свыше 5 млн. рублей, то поступления по ней могут составить около 100 млрд рубле вместо запланированных 60 млрд рублей. Напомним, эти средства должны идти на лечение детей со сложными болезнями.

«Нужно будет принимать решение об использовании этих дополнительных денег. Конечно, они пойдут на те же самые цели, нужно обговорить просто направление использования, какие болезни», — сказал Силуанов.

Источник — ИА ТАСС.

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