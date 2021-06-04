Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Детям с 12 лет могут разрешить торговлю ценными бумагами

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Ценные бумаги
Версия для печати

Центробанк предлагает снизить до 12 лет минимальный возраст для выхода розничных инвесторов на биржу для совершения сделок с ценными бумагами.

Об этом заявил Первый зампред Банка России Сергей Швецов.

Он отметил, что мир ускоряется и подростки становятся более подкованными с точки зрения цифровизации, и поэтому постепенное снижение возраста для инвестирования является нормальным явлением.

Дети к 12 годам имеют достаточные знания по математике, чтобы пробовать элементарные финансовые инструменты, добавил Швецов.

Он также отметил, что многие выходят на биржу не для того, чтобы сразу начать зарабатывать, а чтобы набраться опыта, а без практики научиться инвестировать невозможно.

По словам Швецова, консенсуса с Правительством по поводу снижения возраста для инвесторов пока не достигнуто.

Источник — «Известия».

📌 Реклама

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама