Детям с 12 лет могут разрешить торговлю ценными бумагами

Центробанк предлагает снизить до 12 лет минимальный возраст для выхода розничных инвесторов на биржу для совершения сделок с ценными бумагами.

Об этом заявил Первый зампред Банка России Сергей Швецов.

Он отметил, что мир ускоряется и подростки становятся более подкованными с точки зрения цифровизации, и поэтому постепенное снижение возраста для инвестирования является нормальным явлением.

Дети к 12 годам имеют достаточные знания по математике, чтобы пробовать элементарные финансовые инструменты, добавил Швецов.

Он также отметил, что многие выходят на биржу не для того, чтобы сразу начать зарабатывать, а чтобы набраться опыта, а без практики научиться инвестировать невозможно.

По словам Швецова, консенсуса с Правительством по поводу снижения возраста для инвесторов пока не достигнуто.

Источник — «Известия».