💣 Налоговики сравнивают количество ККТ и сотрудников по 6-НДФЛ. Бомба!

Налоговики ищут новые способы выявления серых зарплат. Работа по легализации идет полны ходом.

То, что в ФНС сравнивают начисления в РСВ с МРОТ и среднеотраслевыми зарплатами, бухгалтеры уже привыкли. А как вам сравнение 6-НДФЛ и ККТ?

Именно такую параллель провели налоговики Карелии. Нашей читательнице пришло уведомление о явке в ИФНС с целью дачи пояснений.

Дело в том, что количество ККТ, зарегистрированных компанией, не совпадает с количеством сотрудников, доход которых отражен в 6-НДФЛ.

В этой связи у налоговиков возник резонный вопрос — кто все эти люди, которые пробивают чеки на разных ККТ и почему им не начисляется зарплата?

Не исключено, что скоро подобные сравнительные процедуры станут в порядке вещей и налоговики всерьез возьмутся за компании и ИП, которые силами одного сотрудника пробивают чеки сразу в пяти торговых точках, осуществляют перевозки на нескольких автобусах или грузовиках и т.д.