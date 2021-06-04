Власти проработают вопрос социального страхования самозанятых

Минтруд прорабатывает варианты страхования для самозанятых. Это закрепит статус, права и обязанности граждан, работающих на себя, обеспечив для них социальную защищенность.

«Сейчас мы работаем над формированием нормативной базы для работающих в секторе платформенной занятости. Также прорабатываются страховые механизмы для самозанятых», — сказал глава Минтруда Антон Котяков.

По словам министра труда, прорабатываются возможности добровольного страхования для самозанятых граждан. При этом необходимо сформировать такой набор программ, чтобы он был понятен конечным пользователям, а с другой стороны — предоставлял им возможность выбора между различными режимами.

«Необходимо стимулировать не только работника, но и платформы, не создавая препятствий для их развития», — подчеркнул министр.

Напомним, сейчас, чтобы самозанятые могли платить добровольные взносы и получать пособия из ФСС, они должны быть зарегистрированы в качестве ИП. Об этом сообщает ФСС в письме от 28.02.2020 № 02-09-11/06-04-4346.