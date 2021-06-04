📣 Дистанционщики требуют, чтобы соседям запретили шуметь в рабочее время

В период пандемии многие перешли на удаленный режим работы и трудятся дома. Однако пока одни граждане работают, не покладая рук, другие в это время занимаются личными делами.

Некоторые несознательные граждане даже делают ремонт у себя дома, из-за чего их соседи не могут сосредоточиться на работе. Такую боль высказал инициативный гражданин-удаленщик, разместивший свою петицию на сайте РОИ.

Он требует прописать в законе запрет на произведение шума в рабочее время. С понедельника по пятницу с 10 до 18 часов в многоквартирном доме должна быть тишина, считает автор петиции.

Такой закон, по его мнению, будет способствовать повышению производительности труда экономически активного населения, ускорению роста ВВП и улучшению психоэмоционального состояния граждан в период пандемии.

Отметим, что инициатива в основном набирает голоса против. Очевидно, многие граждане в недоумении — когда же делать ремонт, если днем в доме кто-то работает, вечером соседи отдыхают после тяжелого трудового дня, а ночью обычно люди спят.

А вы, работая по удаленке, не испытываете дискомфорта из-за шума в соседних квартирах?