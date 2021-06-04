ЦБ отозвал лицензию у АО «РФИ БАНК»

ЦБ отозвал лицензию у Акционерного общества Банк «Резервные финансы и инвестиции» АО «РФИ БАНК». Банк занимал 328 место в банковской системе.

Об этот сообщается на сайте регулятора.

Банк неоднократно нарушал законодательство, к нему в течение последних 12 месяцев применялись меры со стороны ЦБ, в том числе вводились ограничения на осуществление отдельных операций.

Кроме того, деятельность РФИ БАНКа характеризовалась вовлеченностью в проведение непрозрачных операций, направленных на осуществление расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино, букмекерскими конторами.

Также регулятор аннулировал и лицензию на осуществление банком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

РФИ БАНК является участником системы страхования вкладов.