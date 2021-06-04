Хотят повысить ставку налога на прибыль до 30%. Для тех, кто выводят прибыль за рубеж

В Минфине прорабатывают вопрос о повышении ставки по налогу на прибыль до 25-30% для тех, кто выводит ее за рубеж.

Об этом рассказал замминистра финансов Алексей Сазанов в интервью Forbes.

«У нас точно нет цели повысить ставку налога на прибыль для всех. Можно рассматривать некую штрафную санкцию, к примеру повышенную ставку, исключительно для тех, кто злоупотребляет. При этом размер ставки обсуждается не запредельный — 25-30%, речь не идет о ее увеличении в разы. Дивидендные выплаты — нормальная бизнес-практика, ограничивать в этом компании мы не можем. Но бывают вопиющие злоупотребления, очевидные для всех. Я не буду называть примеры, чтобы никого не обижать», — сказал Сазанов.

Он рассказал о необходимости золотой середины в обсуждении этой идеи.

«С одной стороны, мы должны отсечь такие явные злоупотребления, когда из экономики и бизнеса выкачиваются ресурсы, когда средства не реинвестируются даже на уровне амортизации. При этом нельзя нарушить интересы инвесторов, которые ждут дивиденды. Будем искать золотую середину. Но никаких решений на этот счет пока нет, это сейчас обсуждается на уровне идеи», - сказал замминистра.

По его словам, обсуждается идея введения повышенной ставки налога на прибыль организаций в том случае, если объем дивидендных выплат превышает «разумные значения».