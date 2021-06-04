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💡 Как снизить риски доначисления налогов? Бесплатный вебинар

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Рубрика Налоги, взносы, пошлины
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Что изменилось в налогах и что еще хотят изменить и «донастроить» в ближайшее время? И как можно снизить риски доначисления налогов?

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Снижаем риски доначисления налогов. Маневры налоговиков 2020-2021». Он пройдет 10 июня, начало в 11:00 по Мск.

Обзорный, практически полезный вебинар от налоговых юристов.

Блок 1. Весенние налоговые инициативы

  • «Донастройка» налоговой системы;
  • Новый пакет масштабных поправок в НК от Минфина;
  • Новые источники для повышения налоговых доходов;
  • Дополнительные налоговые «плюшки» IT компаниям по страховым взносам.

Блок 2. Налоговая реконструкция

  • Как налоговики применяют 54.1 НК;
  • Кто имеет право на реконструкцию;
  • Актуальная судебная практика по реконструкции.

Блок 3. Вывод бухгалтерии в аутсорсинг

  • Какие риски снимает аутсорсинг бухгалтерии;
  • Экономические выгоды аутсорсинга бухгалтерии;
  • Аутсорсинг и субсидиарка — ТОП-5 ошибок.

Блок 4. Сессия вопросов и ответов.

Записывайтесь сейчас. Вебинар бесплатный.

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