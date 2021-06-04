💡 Как снизить риски доначисления налогов? Бесплатный вебинар

Что изменилось в налогах и что еще хотят изменить и «донастроить» в ближайшее время? И как можно снизить риски доначисления налогов?
Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Снижаем риски доначисления налогов. Маневры налоговиков 2020-2021». Он пройдет 10 июня, начало в 11:00 по Мск.
Обзорный, практически полезный вебинар от налоговых юристов.
Блок 1. Весенние налоговые инициативы
- «Донастройка» налоговой системы;
- Новый пакет масштабных поправок в НК от Минфина;
- Новые источники для повышения налоговых доходов;
- Дополнительные налоговые «плюшки» IT компаниям по страховым взносам.
Блок 2. Налоговая реконструкция
- Как налоговики применяют 54.1 НК;
- Кто имеет право на реконструкцию;
- Актуальная судебная практика по реконструкции.
Блок 3. Вывод бухгалтерии в аутсорсинг
- Какие риски снимает аутсорсинг бухгалтерии;
- Экономические выгоды аутсорсинга бухгалтерии;
- Аутсорсинг и субсидиарка — ТОП-5 ошибок.
Блок 4. Сессия вопросов и ответов.
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