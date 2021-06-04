В «Сбере» уволят не за ошибку, а за хамство, рассказал Греф

Глава «Сбера» Герман Греф рассказал, за какие провинности увольнять сотрудника он бы не стал, а за какие — точно уволит.

Об этом он рассказал на ПМЭФ, пишет «ПРАЙМ».

«У меня в компании, если человек совершил ошибку, нанес ущерб моему бизнесу и потерял какие-то деньги, мы это ему простим, мы его научим. Это нормальная история — ошибка», — сказал он, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

Но если сотрудник хамит клиентам, и клиенты уходят из банка — за это могут уволить.

«Однако если он не соответствует нашим ценностям и он нахамил моему клиенту, если он заставил клиента покинуть меня, мы никогда этого не простим. Этот человек будет уволен», — добавил Греф.

Недавно на «Клерке» писали, как сотрудники Сбера вызвали Росгвардию из-за клиента, который хотел положить на счет 40 тысяч монетками по 10 руб.