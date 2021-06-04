Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

В «Сбере» уволят не за ошибку, а за хамство, рассказал Греф

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Банки
Версия для печати

Глава «Сбера» Герман Греф рассказал, за какие провинности увольнять сотрудника он бы не стал, а за какие — точно уволит.

Об этом он рассказал на ПМЭФ, пишет «ПРАЙМ».

«У меня в компании, если человек совершил ошибку, нанес ущерб моему бизнесу и потерял какие-то деньги, мы это ему простим, мы его научим. Это нормальная история — ошибка», — сказал он, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

Но если сотрудник хамит клиентам, и клиенты уходят из банка — за это могут уволить.

«Однако если он не соответствует нашим ценностям и он нахамил моему клиенту, если он заставил клиента покинуть меня, мы никогда этого не простим. Этот человек будет уволен», — добавил Греф.

Недавно на «Клерке» писали, как сотрудники Сбера вызвали Росгвардию из-за клиента, который хотел положить на счет 40 тысяч монетками по 10 руб.

📌 Реклама

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама