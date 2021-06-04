👏 Бизнесу нужны не форумы: разгромная речь бизнес-омбудсмена на ПМЭФ сорвала овацию

Омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса, основательница сети семейных кафе «АндерСон» Анастасия Татулова выступила на ПМЭФ с речью, где сказала, что бизнеу не нужны форумы, ему нужна прибыльность и безопасность.

Полностью ее речь приводит «Дождь». Мы же приведем несколько фрагментов.

«Я вот себе записала фразы, которые я хочу обсудить. „Основной запрос от предпринимателей ― это прямо цитата ― простота и доступность мер поддержки“. Я разочарую вас. Основной запрос предпринимателей на самом деле, их всего два, этих запроса, ― это прибыльность (равно эффективность бизнеса) и безопасность. Больше предпринимателю ничего не надо, вообще ничего, от слова совсем! Меньше всего ему нужны форумы».

С ее слов, для бизнеса предлагают кучу всего, но ни безопасности, ни эффективности ему не обещают.

«Нигде, ни в одном лозунге на сегодняшний момент, ни в одной стратегии очередной, которая написана по малому и среднему бизнесу, даже слов таких нет. Что угодно есть: цифровизация, акселерация, генерация, песочница. Только вот этих двух слов нет ― безопасность и эффективность».

Сказала она и про обучение — что не может бизнесу научить человек, который им не занимался.

«Там опять вот это обучение звучит, „нам нужно обучение“. Слушайте, ничему меня не может научить человек, который не занимался бизнесом. Это невозможно. Ничему. Ни меня, ни моих коллег. Пожалуйста, мы со своим обучением разберемся сами».

Обратила она внимание и на сниженое взносов, которое активно пиарили в прошлом году.

«Я не разделяю восторгов по поводу вот этого вот объявленного двукратного снижения страховых взносов. Во-первых, давайте по-честному: не было никакого двукратного снижения, не было. Это на бумаге оно есть. Было сказано, что было 30%, стало 15%. Нет, потому что 15% ― это только с суммы, превышающей МРОТ. А как сказал еще один великий человек не так давно, 17 тысяч у нас в стране ― это средняя зарплата. Давайте посчитаем, сколько из них сумма, превышающая МРОТ. То есть мы получаем, что средняя зарплата облагается налогом примерно 23–24%. То есть было 30%, понизили до 24%. Прямо облагодетельствовали».

Отметила она и повышение неналоговых платежей:

«Что мы имеем еще? Мы имеем постоянное повышение неналоговых платежей. Я вам сейчас два примера приведу. Платеж ненавидимой всеми предпринимателями коррупционной организации Росреестр, пошлина за регистрацию дополнительного соглашения в прошлом году выросла в 22 раза. Вы не ослышались, не в два, не в три. В 22 раза! В прошлом году! В двадцатом, в ковид, в 22 раза Росреестр повысил пошлину. Дорогие друзья, можно просто это ведомство убрать? Тут еще денег найдется, понимаете?».

Выросли и суммы штрафов за последние несколько лет.

«С 2017 по 2019 год сумма штрафов выросла в три раза, а самое удивительное, что количество проверок при этом уменьшилось в восемь раз. Уменьшились проверки, сумма выросла в три раза».

И потому, по ее словам, бизнес уходит в тень.

«Административное давление и несоразмерные штрафы вынуждают бизнес уходить в тень. Это прямо доказанный факт, потому что если ты серый, тебя никто не трогает. Черный ― тебя никто не видит. Как только ты платишь налоги, к тебе приходят все, кому не лень».

Прошлась она и по KPI надзорных ведомств — их премируют за выявленные нарушения, само собой они их будут находить. И привела в пример прошлый год, когда проверок было минимальное число:

«Нам нужно, пожалуйста, изменить KPI людей, которые проверяют, всего на две вещи, пусть они за это бонус получают, я вообще доплачивать готова реально. Пожалуйста, пусть они проводят обучение для бизнеса, чтобы у нас ничего нигде не горело, потому что вы же... Я не знаю, знаете ли вы эту статистику, но в прошлом году количество проверок было минимальное, аллилуйя, мораторий сработал. И вы знаете, почему-то... Да, да, мораторий, пандемия. Вы представляете, почему-то ничего не горело и никто не травился. То есть связи проверок с инцидентами нет вообще, ноль проверок».

И наконец, рассказала о кризисе доверия между бизнесом и властью.

«Вы на нас плюете и по-отечески нам говорите, как с убогими немножечко с нами разговариваете: „Мы знаем, что тебе надо“, а мы вас ненавидим, и это плохо для всех. Для нас, для вас, для страны плохо. Мы можем поговорить, поругаться, покивать головой ― ничего не меняется».

Кроме того, она предложила:

запретить банкам вмешиваться в дела бизнеса;

убрать допросы из функционала налоговой;

ввести верификацию всех принимаемых законов с бизнесом;

ввести отраслевой подход к усановлению ставок по налогам;

субсидирование «хотелок» государства.

«Все то, что придумано государством, маркировки, еще что-нибудь, пожалуйста, это должно быть за счет государства».

А вот видео ее выступления: