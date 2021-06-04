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Хватит менять налоги, считают в Думе

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Рубрика Налоги, взносы, пошлины
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Российская налоговая система не нуждается в донастройке. С точки зрения главы думского комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова, налоговая система сейчас является одной из лучших по настроенности систем.

Об этом сказал на ПМЭФ.

«Когда мы говорим о налоговой системе России и понимая, что те вызовы, которые стоят уже сейчас не только перед страной, но и перед всем миром, мы начинаем все-таки с того, что сказал Президент в своем Послании. А сказал он, что нам по итогам этого года предстоит подумать о том, не надо ли нам донастроить налоговую систему».

По его словам, складывается такое ощущение, что изменениями в налогах пытаются решать самые разнообразные проблемы.

«Мы, с одной стороны, пытаемся в налоговом законодательстве решить все проблемы, которые, строго говоря, к налоговому законодательству вообще никакого отношения не имеют. Я помню, еще Греф в 2005 году сказал: все экономические проблемы лежат во внеэкономической плоскости. А второе, то, что мы в очередной раз будем донастраивать, менять налоговую систему. С моей точки, зрения налоговая система — это как раз то объективно лучшее на сегодняшний день у нас, что настроено», отметил Андрей Макаров.

С ним согласился глава Минэкономразвития.

«Действительно, с моей точки зрения, не надо пытаться налоговыми инструментами решать все вопросы и проблемы, которые перед нам встают»,

По материалам «ДумаТВ».

На «Клерке» недавно писали, что замминистра финансов Андрей Сазанов говорил то же самое — налоги менять пока не нужно.

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