📕 При закрытии счета требуют военный билет. Паспорт не подходит

При закрытии счета требуют не только паспорт, но и военный билет. Так как счет был открыт именно по военному билету.

Такой отзыв был опубликован на Банки.ру.

Автор поста рассказал, что во время прохождения военной службы по призыву, по его военному билету был открыт счет, причем без его согласия.

В Газпромбанке отказались закрывать счет по паспорту. Операционист отметил, что раз счет был открыт по военному билету, то его надо предоставить.

«Счет в Банке открыт при помощи военного билета, который возможно закрыть только при предъявлении того же самого военного билета. Я сообщил, что в настоящее время у меня новый военный билет (офицера запаса), полученный взамен того, который был у меня в период прохождения срочной службы; старый военный билет у меня не сохранился. На что, работник банка в категорической форме сообщила мне, что предъявленный мной паспорт гражданина РФ, не является основным документом, удостоверяющим личность, и необходимо предъявить тот военный билет, который у меня не сохранился», — отметил автор поста.

Представитель банка ответил, что операционист был не прав: паспорт является основным документом, подтверждающим личность. Однако нарушений в работеСчет можно будет закрыть только при предъявлении военного билета:

В последующем представить банка отметил, что при смене военного билета в банк надо предоставить паспорт и новый военный билет.