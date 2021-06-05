Чем больше требований от налоговиков – тем спокойнее реагируют бухгалтеры

Большинство отметили, что чем больше требований получаешь от ФНС, тем спокойнее на них реагируешь.

Налоговики всегда любили отправлять требования. Но в последнее время организации все чаще жалуются на частоту таких сообщений. Редакции «Клерка» стало интересно узнать мнения наших читателей.

Результаты опроса, проведенного в «Клерке»…

почти совпадают с мнением опрошенных в нашем телеграм-канале «БУХ! Молния».

Около 50% отметили, что с каждым разом они спокойнее реагируют на требования налоговиков.

40% опрошенных все равно волнуются перед открытием требования. Остальные отметили, что спокойно реагировали как при получении первого требования, так и последующих.