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Чем больше требований от налоговиков – тем спокойнее реагируют бухгалтеры

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Рубрика Бухгалтеры
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Большинство отметили, что чем больше требований получаешь от ФНС, тем спокойнее на них реагируешь.

Налоговики всегда любили отправлять требования. Но в последнее время организации все чаще жалуются на частоту таких сообщений. Редакции «Клерка» стало интересно узнать мнения наших читателей.

Результаты опроса, проведенного в «Клерке»…

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почти совпадают с мнением опрошенных в нашем телеграм-канале «БУХ! Молния».

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Около 50% отметили, что с каждым разом они спокойнее реагируют на требования налоговиков.

40% опрошенных все равно волнуются перед открытием требования. Остальные отметили, что спокойно реагировали как при получении первого требования, так и последующих.

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