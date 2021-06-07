Зарплату умершего сотрудника можно выплатить члену семьи или иждивенцу

Зарплату умершего сотрудника, не полученную при жизни, можно выплатить члену семьи или иждивенцу.

Члены семьи — супруги, родители и дети. Бабушки, дедушки, внуки, братья и сестры не являются членами семьи.

На сайте Онлайнинспекция.рф был задан вопрос в отношении выплаты зарплаты умершего сотрудника его сестре, которая проживала совместно с ним.

Роструд отметил, что зарплату можно выплатить, только если сестра находилась на иждивении у умершего сотрудника.

К иждивенцам относятся несовершеннолетние дети, пенсионеры и инвалиды I, II или III группы. Иждивенцем может признано не только родственник. Главное доказать, что человек более года получал от умершего финансовую помощь, в том числе в натуральном выражении, которая являлась основной частью дохода.

Для выплат зарплаты работодателю должны предоставить:

свидетельство о смерти работника;

письменное заявление о выплате причитающихся работнику сумм;

документ, удостоверяющий личность заявителя;

документ, подтверждающий факт родства с работником (если документ, удостоверяющий личность, не содержит необходимой информации).