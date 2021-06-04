Малый бизнес освободят от налоговой отчетности. Но не всех

Путин призвал в ближайшее время рассмотреть возможность освобождения от сдачи налоговой отчетности по УСН доходных упрощенцев, применяющих ККТ.
«Добавлю, что мы уже договорились освободить от налоговой декларации тех предпринимателей, которые применяют упрощённую систему налогообложения и используют контрольно-кассовую технику. Обращаю внимание коллег из Правительства и парламента, соответствующий законопроект принят в первом чтении ещё в прошлом году, но с тех пор работа на нём забуксовала. Прошу в ближайшее время довести его до конца», - отметил Путин.
Цитата по «Парламентской газете».
Законопроект № 875583-7 предполагает отмену обязанности представления налоговой декларации по УСН для налогоплательщиков, применяющих УСН 6% и использующих ККТ. Первое чтение прошло в феврале 2020 года. Второе чтение, назначенное на апрель 2020 года, было перенесено.