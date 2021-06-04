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Общепит освободят от НДС при выручке до 2 млрд рублей

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Рубрика Общество. Люди. События
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Общепит при переходе с УСН хотят освободить от уплаты НДС при выручке до 2 млрд рублей. Нововведение планируют ввести с 2022 года.

Такое предложение озвучил Путин на ПМЭФ:

«Именно для компаний этой отрасли [общепит] предлагаю с будущего года запустить пилотный проект, чтобы отработать механизм более плавного, комфортного перехода от одного налогового режима к другому. Компании, вошедшие в этот проект, будут освобождены от уплаты НДС, если их выручка не превышает 2 млрд рублей в год, при этом за ними сохранится право на уплату пониженной ставки страховых взносов в 15% даже в том случае, если численность персонала компании вырастет до 1 500 человек, а сейчас этот порог [составляет] 250 человек», — сказал Путин.

Цитата по «ТАСС».

Такие меры помогут обелить бизнес и стимулировать развитие компаний.

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