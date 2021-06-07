Организациям не надо обращаться в ИФНС за сообщением на транспортный налог. Но если есть желание, обращайтесь

Сообщения об исчисленных налоговыми органами суммах транспортного налога и земельного налога направляется организациям по ТКС, через Личный кабинет, почтой или может быть передано руководителю организации (ее представителю) лично под расписку.

При этом НК не предусматривает обязанность налогоплательщика-организации по обращению в налоговый орган за получением сообщения.

Об этом говорится в письме ФНС от 27.05.2021 № СД-4-21/7355@.

Вместе с тем для обеспечения права организации на получение сообщения письмом ФНС от 10.03.2021 № БС-4-21/3006@ до налоговых органов доведена рекомендуемая форма заявления о передаче сообщения.

Вопрос о целесообразности обращения за получением сообщения решается по усмотрению налогоплательщика-организации.