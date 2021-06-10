💡 При продаже доли в ООО доход для НДФЛ можно уменьшить на стоимость взноса в уставный капитал

Доходы от реализации доли в уставном капитале организации не облагаются НДФЛ, если гражданин владел этой долей более 5 лет.

Если меньше — будет облагаемый доход, который можно уменьшить на следующие расходы:

в сумме денежных средств или стоимости иного имущества, внесенных в качестве взноса в уставный капитал при учреждении общества или при увеличении его уставного капитала;

в сумме денежных средств или стоимости иного имущества на приобретение или увеличение доли в уставном капитале общества.

Если участник продает часть доли, то расходы учитываются в пропорции к этой части.

Такие разъяснения дает Минфин в письме от 23.04.2021 № 03-04-05/31281.