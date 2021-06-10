Линзы освобождаются от НДС, даже если они с нулевыми диоптриями. Ведь они помогают при астигматизме

Линзы для коррекции зрения не облагаются НДС, так как входят в список медицинских товаров, утвержденный Постановлением Правительства № 1024 от 30.09.2015.

Но как быть, если линзы — с нулевыми диоптриями? В этом вопросе разбирался Минфин в письме № 03-07-07/37361 от 17.05.2021.

Там отметили, что очковые линзы, имеющие показатель SPH (сферическая рефракция), равный 0,00 диоптрии, но имеющие показатели CYL (цилиндрическая рефракция (призма)) и (или) ADD (дополнительная рефракция (аддидация)) и (или) Prisma (призма), отличные от нуля, являются корригирующими (для коррекции зрения).

В частности, они применяются при следующих заболеваниях:

астигматизм;

пресбиопия;

астенопия;

диплопия;

и т.д.

Таким образом по мнению Минфина возможно освобождение от НДС при реализации или ввозе в РФ очковых линз для коррекции зрения, имеющих ненулевое значение диоптрийной силы хотя бы по одному из следующих показателей: «сфера», «цилиндр», «аддидация», «призма».