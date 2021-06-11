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С 1 июля о мерах соцподдержки можно будет узнать через Единый контакт-центр

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Рубрика Социальные пособия
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На базе действующей информационной системы ЕГИССО запускается Единый контакт-центр (ЕКЦ). Сейчас он работает в пилотном режиме в нескольких регионах, а с 1 июля систему внедрят по всей стране.

Это будет единый контакт-центр с возможностью круглосуточного консультирования граждан по вопросам предоставления мер социальной поддержки.

Достаточно будет позвонить по телефону или отправить запрос в чат.

На первой линии человеку будет отвечать чат-бот на 15–20 % самых популярных вопросов.

Дальше, если чат-бот не сможет ответить на вопрос, будет сделана переадресация на вторую линию, где диалог с гражданином продолжит сотрудник ЕКЦ.

В случае если человеку нужна более детальная личная консультация, он будет переадресован на третью линию. Для этого будет введена система кодовых слов, чтобы удостовериться в личности гражданина, и тогда сотрудник ЕКЦ ответит на конкретный вопрос гражданина, используя его персональную информацию. Например, сколько осталось неизрасходованных средств из материнского капитала.

Ранее в ПФР поясняли, что это будет общая структура для всех ведомств Минтруда — ПФР, ФСС, Роструда.

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